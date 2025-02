Immagine d'archivio

La moglie del medico, senatrice della Lega, si giustifica: "Io so solo che mio marito ha salvato una vita, non ha portato via nulla a nessuno"

La Usl di Aosta ha avviato accertamenti e segnalato in Procura la vicenda del dottor Gianluca Fanelli, il radiologo che per ‘salvare’ la sua gatta precipitata dal settimo piano avrebbe effettuato una tac all’animale all’interno dell’ospedale Parini. “Alla luce delle evidenti violazioni emerse, l’Azienda ha provveduto a trasmettere gli atti alla Commissione di disciplina, un ente terzo deputato a condurre l’istruttoria di valutazione e a stabilire l’eventuale sanzione” afferma la Usl in una nota, spiegando che “eventuali provvedimenti disciplinari verranno definiti e ufficializzati con apposita delibera, anche nell’interesse di perseguire l’obiettivo di un corretto utilizzo delle risorse pubbliche e del rispetto delle normative vigenti, assicurando massima trasparenza nella gestione del caso“.

Le indagini e la conferma della TAC

Dopo la segnalazione della tac al gatto all’interno del reparto Radiologia del Parini – diretto dallo stesso Fanelli -, arrivata venerdì scorso, la Usl “ha immediatamente richiesto una verifica e una relazione al Direttore della SC Radiologia e al Direttore del Dipartimento competente, al fine di accertare la veridicità dell’accaduto”. La relazione arrivata lunedì, “ha confermato che un medico radiologo della Sc Radiologia ha effettivamente eseguito l’esame Tac su un proprio animale”, all’interno della struttura.

“Mio marito ha solo salvato una vita”

“Io so solo che mio marito ha salvato una vita, non ha portato via nulla a nessuno, perché in quel momento le tac erano ferme. Nella vita bisogna sempre solo fare le cose giuste, indipendentemente da quelle che possono poi essere le conseguenze”. Così a LaPresse la senatrice della Lega, Nicoletta Spelgatti, ex presidente della Valle d’Aosta, commenta la vicenda della tac alla gatta precipitata dal settimo piano fatta dal marito radiologo, Gianluca Fanelli, all’ospedale Parini di Aosta. “Con il pneumotorace che ha fatto” al micio, “mio marito ha salvato una vita. Punto”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata