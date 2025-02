Ha provato a sparare in testa, con una pistola vera e con il colpo in canna, a un commerciate che lo aveva denunciato più volte, ma la pistola si è inceppata. Il malvivente, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, subito dopo ha massacrato di botte la vittima, un cittadino bengalese di 49 anni, colpendola diverse volte in testa con il calcio dell’arma.

La scena è stata ripresa da una delle telecamere di videosorveglianza del minimarket di via di Torrevecchia, angolo via delle Valli del Fontanile. Dopo la richiesta di aiuto di un dipendente del minimarket, gli investigatori della squadra mobile della questura di Roma e del distretto di Primavalle, coordinati dal pm della procura della Repubblica di Roma hanno fermato, C. R., 27 anni, con l’accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti in movente del tentato omicidio sarebbe una vendetta del 27enne, nei confronti del commerciante che lo aveva denunciato più volte, perché prendeva la merce dal locale senza pagarla.

