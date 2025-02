La motovedetta della Guardia Costiera con a bordo i 43 migranti provenienti dall’Albania è arrivata nel porto di Bari. Per tutti loro la Corte di Appello di Roma ha negato la convalida del trattenimento nel Cpr di Gjader in Albania. Presente anche un sit in organizzato dall’Arci. Al loro arrivo anche un gruppo di manifestanti che scandiva il coro “no borders, no nations, stop deportation”.

