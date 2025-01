L'aggressione sarebbe scaturita a seguito di una lite per futili motivi

Una coppia è stata aggredita con un martello da un uomo nei pressi di piazzale della Stazione di San Pietro, a Roma. Le vittime, un uomo e una donna, hanno allertato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno identificato e denunciato un cittadino straniero, 71enne croato senza fissa dimora. Le due vittime sono state trasportate presso il pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito. L’uomo è stato ricoverato, non in pericolo di vita, e la donna medicata e dimessa con 7 giorni di prognosi. L’aggressione sarebbe scaturita a seguito di una lite per futili motivi. Nella tenda utilizzata come ricovero dal 71enne, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata