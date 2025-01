Foto d'archivio

Fascicolo a carico di ignoti. Nell'abitazione delle due sorelle Gammieri, è stato trovato un testamento da un milione di euro

La procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine con l’ipotesi di reato di duplice omicidio contro ignoti, dopo la morte di Angela e Amelia Gammieri, le due anziane di 93 e 87 anni che sono state trovate senza vita il 20 gennaio nella loro casa in via dei Dardanelli, nel quartiere Prati della Capitale, dall’amministratore di condominio. Il pubblico ministero Mario Dovinola ha deciso di approfondire la vicenda dopo che gli agenti avevano trovato nell’abitazione delle due un testamento olografo da un milione di euro, il cui beneficiario non è stato ancora rintracciato. Quando gli agenti e i vigili del fuoco entrarono nell’appartamento la porta era chiusa dall’interno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata