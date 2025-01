Per l'omicidio della moglie Ida Castelluccio, deciso l'annullamento senza rinvio. Per Nino Agostino invece si celebrerà un nuovo processo d'appello

Non c’è ancora la parola ‘verità’ dopo 35 anni per il duplice omicidio dell’agente Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, uccisi il 5 agosto 1989 a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo, da un killer di mafia. O almeno non quella giudiziaria.

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di condanna del boss Nino Madonia; ora per l’assassinio dell’agente si celebrerà un nuovo processo di appello. In quello precedente i giudici avevano confermato l’ergastolo inflitto in primo grado per il capomafia di Resuttana.

Per l’uccisione della donna la suprema corte ha invece deciso l’annullamento senza rinvio della condanna di Madonia. Per la Cassazione non c’è stata premeditazione nel colpire la moglie e questo ha fatto scattare i termini della prescrizione. Madonia non può quindi essere chiamato a risponderne. I giudici hanno accolto il ricorso degli avvocati Vincenzo Giambruno, Alessandro Tato Martorana, Valerio e Giorgio Vianello Accoretti.

Se fosse ancora in vita il padre dell’agente, Vincenzo Agostino, continuerebbe a non tagliarsi la lunga barba bianca, mai toccata dall’omicidio del figlio e considerata un atto simbolico di richiesta di giustizia e verità per il barbaro assassino del figlio e della nuora in gravidanza. Non sarà fatta giustizia, un omicidio resterà senza colpevoli. O meglio, in caso di condanna definitiva di Madonia per l’assassinio di Agostino. Si rischia un incredibile ‘cortocircuito’ giudiziario: un killer condannato per l’omicidio dell’agente non risponderà dell’assassinio della moglie, avvenuto nella stessa azione di fuoco.

