Era il papà di Nino Agostino l'agente ucciso a Palermo da Cosa Nostra

Il mondo della politica e non solo ha espresso tutto il suo cordoglio per la morte, domenica, di Vincenzo Agostino, padre dell’agente di Polizia Nino, ucciso dalla mafia l’8 agosto del 1989. “Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprime il suo cordoglio per la morte di Vincenzo Agostino, protagonista di un costante e coraggioso impegno contro i crimini della mafia e per la ricerca della verità”, si legge in una nota del Quirinale.

Lunedì a Palermo la Camera Ardente mentre martedì si terranno i funerali.

Da giorni le condizioni di salute di Vincenzo Agostino si erano aggravate. Aveva 87 anni. Il figlio Nino era stato ucciso insieme alla moglie, Ida Castelluccio, mentre era incinta del suo nipotino. In seguito alla morte del figlio e della nuora, in segno di protesta, per chiedere che venisse fatta luce sui mandanti dell’omicidio, si era fatto crescere la barba dicendo che non avrebbe tagliato la sua barba lunghissima finché non si sarebbero trovati i nomi dei mandanti.

Schifani: “Con Agostino scompare testimonianza antimafia”

“Con Vincenzo Agostino scompare uno dei simboli di testimonianza antimafia e di impegno della società civile. Insieme alla moglie non ha mai smesso di lottare, con grande coraggio e forte determinazione, alla ricerca della verità sull’omicidio del figlio Nino e della nuora Ida. Ai familiari giunga il profondo cordoglio e la vicinanza mia personale e dell’intero governo regionale”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

La Russa: “Cordoglio per Agostino, vita dedicata a ricerca verità”

“Il mio sincero cordoglio per la scomparsa di Vincenzo Agostino, padre di Nino Agostino, l’agente di Polizia assassinato dalla mafia assieme alla moglie Ida Castelluccio, l’8 agosto del 1989. Vincenzo si è battuto per anni con l’obiettivo di ottenere giustizia per la morte del figlio, dedicando la propria vita alla ricerca della verità. Ai suoi cari le più sentite condoglianze.

Fontana: “Profondo cordoglio per morte Agostino”

“Esprimo il mio profondo cordoglio per la morte di Vincenzo Agostino, simbolo di coraggio e lotta per la verità e la giustizia. La battaglia che ha condotto, insieme alla moglie Augusta Schiera, dopo l’uccisione del figlio Nino, agente di Polizia assassinato dalla mafia assieme alla moglie incinta Ida Castelluccio, rimarrà un esempio e una testimonianza concreta di impegno civico contro la mafia. Giungano ai suoi cari e a chi ha condiviso questi anni al suo fianco le mie sentite condoglianze”. Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

