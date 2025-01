Una ragazza di 16 anni ha partorito in casa, dove si trovava con la madre: quando i soccorsi del 118 sono arrivati, allertati dai vicini, hanno però trovato il feto conservato in un secchio sul balcone di casa. È successo nella notte a Sesto San Giovanni, comune della provincia di Milano al confine con la Brianza, in una zona di edilizia popolare. Sulla vicenda ora indagano i carabinieri su disposizione della procura di Monza che coordina le indagini. Sarà ora fissata l’autopsia sul corpicino per capire se il piccolo è nato vivo o già morto, ma al momento non è ancora stabilita una data.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata