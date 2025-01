Un incendio è divampato nella notte a Novedrate, in provincia di Como, dove un’azienda specializzata nella lavorazione dei metalli ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco, con rinforzi anche da Milano e Varese, che hanno lavorato fino alle prime ore del mattino di oggi per contenere le fiamme su una superficie di mille metri quadrati. Mobilitati anche i mezzi del 118, non sono stati segnalati feriti né dispersione di sostanze inquinanti.

