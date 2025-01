Frana anche su statale dei Giovi, ferito un autista

Vigili del fuoco al lavoro a Genova, nel quartiere del Lagaccio, dove è crollato un muro di contenimento in via dei Cinque Santi. I detriti hanno colpito alcune auto parcheggiate. Sono attualmente in corso ricerche per escludere la presenza di persone coinvolte. Il crollo è dovuto al maltempo che si è abbattuto da ieri sera sulla Liguria.

Frana su statale dei Giovi, autista ferito

Un uomo è rimasto ferito nella frana sulla strada statale 35 dei Giovi avvenuta nelle prime ore della mattinata a Busalla, in provincia di Genova. La frana è stata causata dal maltempo che ha colpito la Liguria durante la notte. La persona ferita era alla guida della sua auto quando la frana ha invaso la strada. I Vigili del fuoco sono stati impegnati anche nel centro cittadino di Genova per il crollo di un muro di contenimento. Sono state colpite alcune auto e sono in corso ricerche per escludere la presenza di persone coinvolte.

#Maltempo #Genova, dalle 7.20 #vigilidelfuoco impegnati in centro per crollo muro contenimento: colpite alcune auto, in corso ricerche per escludere la presenza di persone coinvolte (foto 1). Prosegue intervento su SS35 (foto 2) per frana, soccorso autista ferito [#28gennaio 8] pic.twitter.com/WUVb6M3Kfl — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 28, 2025

Temporali intensi su gran parte della Toscana

In Toscana è in atto un’intensa linea temporalesca attiva da Cecina, provincia di Pisa, Empoli, Pistoia, Prato e Firenze fino al Mugello con colpi di vento e forti precipitazioni. Lo comunica sui social il presidente della Regione Eugenio Giani.

Forte temporale su Firenze e provincia, criticità per allagamenti

La Sala di protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che durante la notte non si sono registrati fenomeni tali da creare criticità sul territorio metropolitano. Attualmente è in transito un fronte temporalesco e si stanno registrando alcune criticità per allagamenti, detriti e ramaglie sulla viabilità. Il fenomeno è in esaurimento per il primo pomeriggio. Si raccomanda di prestare attenzione in particolare alla guida.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata