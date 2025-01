“È gravissimo e una vergogna che la senatrice Segre venga continuamente attaccata o togliendo i murales o con attacchi violenti. Su questo io sono molto determinato, bisogna indubbiamente condannare queste persone ma per farlo bisogna cambiare la legge. No al risarcimento danno di x mila euro che poi vanno tutti in beneficenza, le condanne devono essere molto più dure”. Lo ha detto il presidente della comunità ebraica milanese Walker Meghnagi, a margine dell’incontro in Sinagoga sul ‘Giorno della Memoria 2025’, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano un commento sulla rinuncia da parte della senatrice a vita Liliana Segre, agli appuntamenti per il 27 gennaio, dopo gli insulti social ricevuti.

