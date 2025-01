“Non voglio portare avanti questa polemiche, che è più una posizione netta della comunità ebraica. La ‘Giornata della Memoria’ per il popolo ebraico è molto importante, bisognerebbe parlare del ricordo delle vittime del nazifascismo. Se qualcuno in mezzo a questo dialogo e discussione parla di altre cose di Gaza e Israele non c’entra nulla. Vogliamo parlarne? Non c’è problema, siamo aperti a tutto. Se l’Anpi fa accuse e fa paragoni tra la Shoah e quello che purtroppo è successo a Israele e a Gaza questo non va bene. È già successo l’anno scorso, il presidente Minelli ha detto una frase che non avrebbe dovuto dire e alcune sezioni dell’Anpi nazionale dicono cose non esatte. Parliamoci chiaro, guardiamoci negli occhi, dialoghiamo con l’Anpi come si faceva nel passato”. Lo ha detto il presidente della comunità ebraica milanese Walker Meghnagi, dopo aver annunciato che la comunità non prenderà parte nel Giorno della Memoria, ad alcuni appuntamenti a Milano in polemica con l’Associazione nazionale partigiani italiani.

