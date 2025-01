Incidente sul lavoro venerdì mattina in via Valdengo 5, nel quartiere Barriera di Milano, a Torino. Intorno alle 11.40 un uomo di 57 anni, residente a Venaria, è morto dopo essere caduto da un balcone al quarto piano di un palazzo. Il 57ennne, titolare di una impresa edile, stava facendo dei lavori di ristrutturazione al balcone quando, per cause ancora da chiarire, la ringhiera ha ceduto, facendolo cadere nel vuoto. Inutili i soccorsi: l’uomo è stato trovato tra le macerie già privo di vita. Sul posto i carabinieri di Barriera Milano e i tecnici di Spresal.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata