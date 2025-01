‘Giovani in Scena: Scoprire l’arte, i mestieri e il fascino del teatro’ è il titolo del progetto creato dalla Uil realizzato in collaborazione con le Officine San Carlo. L’appuntamento è inserito nell’ambito di un progetto formativo più ampio, denominato Go Beyond, arrivato alla quinta edizione. Sono 30 i giovani, provenienti da tutta Italia, che questa mattina hanno visitato le Officine, esempio virtuoso di rigenerazione urbana. All’evento hanno partecipato il segretario generale Uil, Pierpaolo Bombardieri, Emanuela Spedaliere, direttrice generale del Real Teatro di San Carlo, e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli.

