L'uomo di origini marocchine aveva preso di mira la comunità ebraica del capoluogo campano

Un uomo di 30 anni di origini marocchine affiliato all’Isis è stato arrestato con l’accusa di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico. Il 30enne è stato arrestato dalla polizia di Napoli, al termine delle indagini coordinate dal Gruppo Antiterrorismo della Procura partenopea. Sono state eseguite attività di perquisizione nei confronti di soggetti che erano emersi nel contesto nelle medesime indagini e che si ritiene siano in collegamento con l’arrestato.

30enne arrestato aveva preso di mira comunità ebraica Napoli

Il 30enne di origini marocchine arrestato oggi a Napoli dall’Antiterrorismo perché affiliato all’Isis aveva manifestato “progettualità violente contro al comunità ebraica” partenopea. L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli agenti della Digos durante le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli, aveva manifestato anche la sua intenzione di procurarsi un coltello per mettere in atto i suoi piani. Le indagini, avviate nella precedente estate, attraverso contributi informativi e tecniche di indagine informatica, ha consentito di acquisire elementi indiziari relativi all’adesione all’Isis del trentenne, residente in provincia. Gli agenti hanno inoltre scoperto attività di apologia e diffusione, con mezzi telematici, di materiale multimediale relativo al contesto – anche di addestramento – dell’organizzazione terroristica.

