Presidio in piazza Plebiscito a Napoli contro il ddl sicurezza e le politiche del governo Meloni. In piazza i rappresentanti di associazioni, gruppi studenteschi e sindacati, che hanno gridato le loro ragioni rivolti verso il Palazzo della Prefettura. ‘100mila luci in piazza contro il buio del regime. Verso l’assemblea dell’1 febbraio’, questo il testo dello striscione srotolato dai manifestanti.

