Nel Parco Archeologico di Pompei è emerso, nel cantiere di scavo in corso nell’insula 10 della Regio IX, un grande complesso termale all’interno di una domus privata, annesso ad un salone per banchetti. Il complesso rientra tra i più grandi e articolati settori termali privati finora noti nelle domus pompeiane ritrovate. “I membri del centro dominante di Pompei allestivano a casa propria degli spazi enormi per ospitare dei banchetti che avevano la funzione di creare consenso, di promuovere una campagna elettorale, di concludere degli affari. Un’occasione per mostrare l’agio in cui vivevano e di far partecipare le persone a queste celebrazioni, ma anche di farli andare a fare un bel trattamento nella spa della casa. Abbiamo qui uno dei più grandi complessi termali in una casa privata di Pompei”, spiega il direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel. Pochi altri esempi di queste dimensioni sono presenti a Pompei, tra questi le terme dei Praedia di Giulia Felice, quelle della Casa del Labirinto e della Villa di Diomede. La diretta connessione degli spazi termali alla grande sala conviviale (il cosiddetto salone nero, già emerso e reso noto qualche mese fa), lascia intuire quanto la casa romana si prestava ad essere un vero e proprio palcoscenico per le celebrazioni di sontuosi banchetti, che nella società di allora avevano una funzione non limitata a ciò che oggi definiremmo ‘privata’ in senso stretto.

