L'omicidio a Macerata il 30 gennaio del 2018. L'uomo condannato in via definitiva per l'omicidio, lo stupro e lo smembramento del cadavere della 18enne

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso straordinario, confermando di fatto l’ergastolo, presentato dalla difesa di Innocent Oseghale che era stato già condannato all’ergastolo per la morte di Pamela Mastropietro, la ragazza di 18 anni originaria di Roma, uccisa, fatta a pezzi e messa in due trolley, a Macerata, nelle Marche, il 30 gennaio 2018.

Il ricorso degli avvocati di Oseghale

Secondo quanto riportato nel ricorso presentato dagli avvocati, Simone Matraxia e Umberto Gramenzi, l’eroina a Pamela venne ceduta non da Innocent Oseghale, ma da un altro pusher di origini nigeriane che però prima di consegnarle la dose pretese un rapporto sessuale dalla ragazza. Il procuratore Generale della Cassazione invece, nella sua ricostruzione aveva evidenziato come Oseghale, approfittando delle condizioni di Pamela che era sotto l’effetto dell’eroina, la violentò. Ma quando la ragazza tornò in sè e tentò una reazione venne uccisa. Attualmente Oseghale è detenuto nel carcere di Ferrara.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata