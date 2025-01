Immagine d'archivio

Le indagini affidate ai carabinieri della compagnia Cassia e al nucleo investigativo dell'Arma

Il cadavere di una donna, probabilmente di una ragazza scomparsa una decina di giorni fa, è stato ripescato nella diga della centrale dell’Enel a Castel Giubileo nella zona di Roma nord, sotto il Gra.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Cassia e la squadra rilievi del Nucleo Investigativo di via In Selci. Da un primo esame medico legale, il corpo non presentava segni di violenza.

