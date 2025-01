Gli attivisti del Movimento di Lotta per la casa si sono ritrovati oggi sotto alla sede del V Municipio a Roma per chiedere al presidente Mauro Caliste un coinvolgimento delle realtà territoriali della zona est di Roma, in particolar modo del quartiere Quarticciolo, dopo l’annuncio fatto dal governo di voler adottare il modello Caivano anche in questo quadrante.

“La logica è sempre la stessa – spiega Margherita, attivista del movimento per il diritto all’abitare – si parte da un approccio securitario commissariando non solo le istituzioni presenti sul territorio ma anche ignorando le tante realtà sociali che su quel quartiere da anni si impegnano sul fronte dell’abbandono scolastico, della lotta alla droga e per il diritto ad avere una casa”. Dal presidio è stato poi lanciato un appello per una assemblea pubblica sempre a Quarticciolo per sabato 18 gennaio.

