Un 23enne torinese è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione Borgata La Falchera, a Torino, per detenzione abusiva di armi e materiale esplosivo. I militari hanno perquisito l’abitazione del ragazzo, pregiudicato, e hanno trovato un vero e proprio arsenale nascosto nei cassetti e negli armadi della sua camera.

Gli investigatori hanno trovato e poi sequestrato una pistola revolver calibro 38 con matricola abrasa, tre cartucce cal.38, una pistola beretta cal. 7,65mm con matricola abrasa, ventotto coltelli a serramanico con lame di varie dimensioni, sei passamontagna, un arco con frecce, due tirapugni in metallo, due giavellotti artigianali, due cerbottane con 50 dardi da 9cm, 1kg di biglie metalliche, kit di pulizia per le armi da sparo, 1 kg di zolfo, 1 kg di nitrato di potassio e 1 kg di carbone in polvere.

