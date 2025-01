Gli agenti hanno caricato i dimostranti dopo il lancio di bottiglie e petardi

Scontri a Roma tra la polizia e i partecipanti al corteo ‘Giustizia per Ramy‘, arrivato in Piazza dei Sanniti a San Lorenzo. Dopo il lancio di bottiglie e petardi contro gli agenti in tenuta antisommossa, che formavano un blocco, le forze dell’ordine hanno reagito caricando i manifestanti. Dopo l’intervento di contenimento, la marcia è ripartita.

