Oggi il primo stop dell'anno: interessati ferrovie, aeroporti e i mezzi del trasporto pubblico locale

Venerdì di passione per i viaggiatori italiani. Oggi è infatti in programma il primo sciopero dei trasporti di questo 2025 che interessa treni, aeroporti e mezzi di trasporto locali. Diversi i disagi per chi deve viaggiare sia a livello locale che nazionale.

Il trasporto locale

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, la mobilitazione durerà quattro ore con fasce diverse a seconda della città. A Roma e Milano l’agitazione è in programma questa mattina. Dalle 8.30 alle 12.30 nella Capitale e dalle 8.45 alle 12.45 a Milano. Si fermeranno invece dalle 11.00 alle 15.00 i mezzi dell’Anm a Napoli mentre quelli Eav che si occupano del trasporto tra Napoli e la provincia si fermeranno dalle 19.32 alle 23.32.

