Si allarga la protesta contro l’overtourism, i B&B e l’emergenza casa. Dopo aver sabotato numerosi smart lock per i check in automatici dei Bed and Breakfast in quasi tutti i municipi della Capitale, questa notte “Robin Hood”, il gruppo di attivisti impegnati contro l’overturism, ha colpito da Nord a Sud.

La protesta a Torino, Bologna, Reggio Emilia, Roma, Napoli, Catania e Palermo dove è stato “sabotato il sintomo di un modello turistico che alimenta le disuguaglianze, nega diritti e favorisce la speculazione”. “L’emergenza casa è nazionale, e necessita soluzioni messe in campo dal governo – denunciano gli attivisti a La Presse -. Gli effetti negativi del turismo non sono che una diramazione di un sistema che non garantisce il diritto alla casa ai suoi cittadini. Ministra Santanché saboteremo il vostro turismo fino a che non ci saranno risposte concrete al disagio che questo settore causa”, aggiungono.

