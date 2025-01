foto di archivio

Aperto un fascicolo a carico di ignoti per consentire l'autopsia della vittima

E’ stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio dopo la morte della 32enne Axhere Gjoni, che si è gettata dalla finestra lo scorso lunedì a Genova, precipitando dal quarto piano in un cavedio interno ad un palazzo di via Cantore nel quartiere di Sampierdarena.

Gli inquirenti attendono di sentire la sorella

Gli inquirenti sentiranno non appena possibile la sorella di 35 anni, sopravvissuta dopo essersi lanciata nel vuoto dalla stessa finestra. La donna è ricoverata all’ospedale San Martino di Genova in rianimazione, le sue condizioni sono in miglioramento ed è stata estubata. Il marito della vittima da quanto emerso era stato denunciato dalla 32enne per fondamentalismo. L’uomo da quanto ricostruito non era in casa al momento dei fatti e neppure nelle vicinanze dell’abitazione della tragedia. L’apertura del fascicolo per permettere gli accertamenti non ripetibili nell’ambito dell’inchiesta tra cui l’esame autoptico sulla vittima che verrà fissato nei prossimi giorni.

