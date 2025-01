La Procura di Vicenza ha disposto il fermo di Queen Enabuele, 36enne nigeriana accusata dell’omicidio pluriaggravato del fidanzato connazionale, il 32enne Kelly Egbon, trovato morto lo scorso 6 gennaio nella sua abitazione di Schio. I militari erano intervenuti nell’appartamento del centro storico, in piazza Garibaldi, dove la vittima fu trovata in una pozza di sangue dovuta alla recisione dell’arteria femorale. La donna riferì che il compagno era caduto sopra un tavolino, ferendosi gravemente alla gamba, ma i rilievi del medico legale confermarono la presenza sul corpo della vittima di un’unica lesione traumatica di rilievo dovuta ad un’arma “da punta e taglio”, verosimilmente un coltello. Interrogata dal magistrato per ore, la 36enne è caduta in contraddizione in più volte fino ad ammettere le sue responsabilità. La donna ha riferito di essere stata aggredita dalla vittima armata del coltello, e solo a seguito della violenta colluttazione sorta, di averla colpita mortalmente con la stessa arma. Alle indagini, oltre ai carabinieri della compagnia di Schio, hanno partecipato militari del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo della compagnia Carabinieri di Vicenza. La donna è stata trasferita nella Casa circondariale di Verona Montorio.

