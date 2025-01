Foto di archivio

Il ritrovamento in una baracca in via Castelich, a Tarzo

Questa mattina un uomo di 75 anni è stato ritrovato privo di vita all’interno di una baracca in via Castelich, a Tarzo, in provincia di Treviso. Insieme con il 75enne anche un agnellino senza vita.

Uomo trovato morto a Treviso, la ricostruzione

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: la porta era stata già aperta dai soccorsi sanitari che hanno potuto solo accertare la morte dell’uomo e dell’animale. All’interno della baracca, dove l’uomo residente a Conegliano, si recava spesso per accudire a degli animali è stata rinvenuta una stufetta per riscaldare l’ambiente ora al vaglio dei tecnici. L’ipotesi è che potrebbe trattarsi di due vittime del monossido di carbonio. Sul posto i carabinieri e personale del Suem.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata