foto di archivio

Lo schianto a Trevignano: coinvolti quattro mezzi

Una donna di 50 anni è stata travolta e uccisa da un furgone fuori controllo dopo un incidente avvenuto sulla Strada provinciale 68, in via Roma all’incrocio con via Madonnetta a Trevignano, in provincia di Treviso. L’incidente ha coinvolto 4 mezzi. L’autista del furgone Ducato, da una prima ricostruzione, avrebbe omesso di dare la precedenza, andando a sbattere contro una Opel Corsa che nel frattempo percorreva via Roma direzione di marcia Istrana-Montebelluna.

Le vittime dell’incidente

Dall’impatto è nata una carambola per cui il furgone, oramai fuori controllo, ha continuato la sua corsa fino a impattare contro due veicoli parcheggiati sul ciglio della strada di via Madonnette, fermi poiché sembrerebbe che uno dei due fosse in panne, travolgendo e uccidendo la 50enne, residente a Paese. I feriti invece sono la donna che guidava la Opel Corsa e i due occupanti dell’altro veicolo fermo sul ciglio della strada, parenti della deceduta.

Tutti e tre i feriti sono stati ospedalizzati non sembrerebbe in gravi condizioni. I mezzi sono stati sequestrati e il conducente del Ducato è risultato negativo all’alcol test. Rilievi a cura Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia e Stazione Carabinieri di Montebelluna. I vigili del fuoco arrivati da Montebelluna e successivamente da Treviso con l’autogrù, hanno messo in sicurezza la strada.

