(LaPresse) La Guardia di finanza di Pordenone ha sequestrato diverse dosi di cocaina e quasi 22mila euro in contanti a un cittadino albanese, privo di permesso di soggiorno. L’uomo è stato fermato a un posto di blocco e, durante il controllo dell’auto, sono state rinvenute dietro una bocchetta dell’aria in un porta sorprese di una una nota marca di ovetti di cioccolata, sette dosi di cocaina, per un totale di 10 grammi.

Considerati gli indizi per spaccio, confermati dal possesso di oltre duemila euro in banconote di piccolo taglio gli agenti hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, in provincia di Treviso, scoprendo, avvolti in quattro pannolini per bambini, gettati, assieme a quelli usati dalla nipotina, nel cestino del bagno, quasi 20mila euro in contanti. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pordenone per ingresso e soggiorno illegale in territorio italiano e spaccio di sostanze stupefacenti.

