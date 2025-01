Caduti tra i 25-30 centimetri sul Passo del Tonale

Maltempo e neve in Trentino nella giornata di oggi, martedì 7 gennaio: i fiocchi hanno iniziato a cadere a partire mediamente da 1.200-1.300 metri di quota e localmente sotto sui settori occidentali. Sono caduti mediamente 10-15 centimetri di neve sui passi dolomitici della zona nord est del Trentino e alla Viote sul Monte Bondone, e tra i 25-30 centimetri sul Passo del Tonale a ovest con massimo di 43 centimetri misurati a Malga Bissina, secondo quanto comunica il Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento. “Considerate le attuali condizioni meteo non si segnalano particolari disagi alla circolazione“, comunica ancora il Servizio gestione strade.

Marcato rischio di valanghe

Secondo il bollettino valanghe dell’Euregio, l’asse istituzionale Trento-Bolzano-Innsbruck, però, in Trentino c’è pericolo marcato di valanghe a causa della neve fresca che rappresenta la principale fonte di pericolo. Secondo gli esperti la “neve fresca può subire molto facilmente un distacco provocato a tutte le esposizioni alle quote medie e alte. Con le nevicate e il vento forte, si formeranno nuovi accumuli di neve ventata. Questi ultimi possono facilmente subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali a tutte le esposizioni al di sopra del limite del bosco. Ad alta quota e nelle regioni più colpite dalle precipitazioni, questi punti pericolosi sono più frequenti, attenzione soprattutto nelle zone di passaggio da poca a molta neve come p.es. all’ingresso di conche e canaloni”. Stando alle previsioni meteo su Adamello-Presanella fino al Gruppo del Brenta cadranno fino a 50 centimetri di neve al di sopra dei 1.500 metri. “Gli accumuli di neve ventata di più recente formazione non si legheranno bene con la neve vecchia a tutte le esposizioni al di sopra del limite del bosco – si legge nel report -. Sui pendii ombreggiati la neve vecchia ha subito un metamorfismo costruttivo a cristalli sfaccettati. Con la neve fresca, è in aumento il pericolo di valanghe asciutte. Il vento a tratti forte causerà il trasporto della neve fresca. La neve ventata recente deve essere valutata con spirito critico“.

Sull’A22 obbligo di dotazioni invernali

La neve copre anche l’Autostrada A22 del Brennero, dal confine di Stato a Bressanone. Lo comunica il servizio viabilità di A22, sottolineando che è in vigore l’obbligo di viaggiare con le dotazioni invernali, cioè avere i pneumatici antineve montati o le catene a bordo. “Per chi non si attiene all’obbligo, valido anche in assenza di neve, sono previste sanzioni comprese tra gli 80 ed i 318 euro con intimazione a non proseguire il viaggio – informa la società autostradale -. Anche in Austria vige l’obbligo di equipaggiamento invernale. Fino al 15 aprile in caso di condizioni invernali le vetture e i camion fino a 3,5 tonnellate possono circolare solamente con pneumatici invernali, oppure con le catene montate su almeno 2 ruote motrici. Per i camion oltre 3,5 tonnellate nello stesso periodo l’obbligo di pneumatici invernali e l’obbligo di avere le catene a bordo vige in qualsiasi condizione metereologica”.

