Un’ondata di gelo e neve ha investito gli Stati Uniti, dal Midwest alla Costa atlantica. Sette gli stati coinvolti, in cui è stata dichiarata l’emergenza, con la perturbazione, che dopo Kentucky, Virginia, West Virginia, Arkansas, Missouri, ha toccato anche Maryland e New Jersey. 1700 i voli cancellati mentre 200mila famiglie sono rimaste senza corrente elettrica per il passaggio della tempesta Blair. In alcune regioni sono attese “le nevicate più abbondanti dell’ultimo decennio”, secondo il Servizio meteorologico nazionale. Una fitta nevicata si è verificata a Baltimore, in Maryland, lunedì. Il governatore dello stato Wes Moore ha annunciato la chiusura delle scuole e degli uffici governativi.

