Un ordigno ad alto potenziale è stato fatto esplodere sul balcone dell’abitazione di un pregiudicato in via Cianciana alla periferia sud est di Roma. Secondo quanto apprende LaPresse, bersaglio dell’attentato sarebbe Amine Mohamed A., alias ‘Kalò’, ‘Becco’ e ‘Naso’, un narcotrafficante di 30 anni considerato dall’antimafia romana il capo promotore dell’organizzazione criminale, smantellata nel 2020 dai carabinieri e dalla guardia di finanza con l’inchiesta ‘Gerico 2‘ dove finirono in manette 42 persone. Tra loro anche esponenti dei clan Sinti della Capitale che importavano grosse quantità di droga Tor Bella Monaca. Il 30enne era in casa al momento dell’esplosione, ma non è rimasto ferito come sono rimasti illesi gli altri inquilini della palazzina. L’ipotesi di reato è quella di tentata strage.

