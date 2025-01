Si chiamava Mamadi Tunkara l’uomo ucciso il 3 gennaio a Bergamo in pieno centro città. Tunkara, classe 1988, era originario del Gambia ed era un addetto alla sicurezza di un supermercato nei pressi della zona dove è avvenuta l’aggressione che gli è costata la vita. Dalle prime indicazioni, Tunkara sarebbe stato colpito con un coltello da un cittadino straniero per motivi ancora in corso di accertamento da parte degli investigatori della Squadra Mobile della questura di Bergamo. L’aggressore è ancora in fuga.

