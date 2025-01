foto di archivio

È successo in via Tiraboschi intorno alle 15:20 di questo pomeriggio

Omicidio questo pomeriggio in centro città a Bergamo in via Tiraboschi dove un uomo di 37 anni, cittadino gambiano, è stato ucciso a coltellate intorno alle 15.20. L’omicidio sarebbe scaturito dopo una lite tra la vittima e un altro cittadino straniero che poi lo ha colpito con un coltello, uccidendolo. Sul posto, oltre ai soccorritori di Areu, le volanti della Questura bergamasca per le indagini del caso. Sul posto è presente il magistrato di turno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata