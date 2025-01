foto di archivio

Trovati i resti del padre 90enne in una bara artigianale. La morte dell'anziano nascosta per continuare a ricevere la pensione

Avrebbero nascosto il cadavere del padre per due anni per continuare a ricevere la pensione. Per questo motivo due fratelli ultrasessantenni di Ventimiglia di Sicilia sono indagati dalla Procura di Termini Imerese per occultamento di cadavere e truffa ai danni dell’Inps dopo essere stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Bagheria. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un parente che da tempo non aveva più notizie dell’anziano.

I resti del padre 90enne in una bara artigianale

I militari dell’Arma hanno trovato all’interno dell’abitazione una bara artigianale contenenti i resti del 90enne. La stessa sera i due fratelli sono stati sottoposti a interrogatorio. L’ipotesi degli inquirenti è che non abbiano comunicato il decesso del padre per continuare a riscuotere la pensione. E’ stata disposta l’autopsia sul cadavere. Dai primi accertamenti dei medici legali la morte risalirebbe a due anni fa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata