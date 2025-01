Sono trenta in tutto le auto danneggiate nella serata di ieri a San Giuliano Milanese, hinterland del capoluogo meneghino. Una ventina di automobili sono state danneggiate da cinque giovani di cui sono in corso le ricerche, tra via Turati e via Vigorelli, in centro città. I responsabili erano parzialmente travisati: sono in corso di acquisizione le immagini delle telecamere di sorveglianza per la loro identificazione. La loro azione è stata ripresa in un breve video, diffuso dal deputato di FdI Riccardo De Corato. Nel raid vandalico, sembra compiuto senza alcuna motivazione, sono stati distrutti lunotti e parabrezza. Qualche ora più tardi, un giovane di 27 anni di nazionalità marocchina ha danneggiato specchietti e tergicristalli di una decina di automobili parcheggiate in via Sanremo. Sul posto sono giunti i carabinieri di San Giuliano Milanese che hanno arrestato il 27enne ubriaco. Al momento i due eventi non risultano collegati.

