La scoperta nel quartiere Japigia: indaga la polizia

Un neonato è stato trovato morto a Bari, nella culla termica della chiesa San Giovanni Battista, che si trova nel quartiere Japigia. Stando a quanto si apprende, la scoperta è avvenuta per caso. Sul posto gli agenti della sezione Scientifica, il procuratore aggiunto e il medico legale.

Parroco: “Neonato portato morto in chiesa”

“Io sono fuori quindi non sono a conoscenza dei dettagli. So solo che il bambino è stato trovato morto stamattina alle 9.30, lo hanno portato morto”. Così a LaPresse don Antonio Ruccia, parroco della parrocchia San Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco a Bari dove in una culla termica un bambino è stato trovato morto. “C’è tantissimo dispiacere”, aggiunge don Ruccia. Su quanto avvenuto indaga la polizia.

Neonato morto aveva tutina da maschietto

Ad avvisare le forze dell’ordine della presenza di un neonato nella culla termica della parrocchia San Giovanni Battista, che si trova nel quartiere Japigia a Bari, è stato il titolare di un’agenzia funebre del capoluogo pugliese. Il neonato era già morto.”Me ne sono accorto questa mattina”, dice a LaPresse Roberto Savarese dell’agenzia Cattolica.

“Siamo arrivati in chiesa alle 9,30 per un funerale e io e i miei collaboratori siamo usciti in attesa che si svolgesse la cerimonia”, prosegue. “Fuori, mentre stavamo parlando, ho spiegato ai miei collaboratori che in quella chiesa c’era una culla per la vita. Uno dei collaboratori mi ha chiesto dove fosse e siamo andati a vederla: c’era un neonato, appena l’ho visto ho chiamato subito il 112 e poi il 118”, va avanti. “Credo fosse un maschietto perché aveva una tutina a scacchi tipo militare“. Il titolare dell’agenzia funebre è stato ascoltato dagli agenti della Squadra Mobile.

