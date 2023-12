È accaduto alla parrocchia Giovanni Battista. La piccola si trova in ospedale, sarebbe in buone condizioni e ben nutrita

Una neonata, che secondo le prime informazioni avrebbe circa dieci giorni, è stata lasciata nella culla termica della parrocchia San Giovanni Battista di Bari. Secondo quanto riferito dalla stessa parrocchia a LaPresse, non appena la piccola è stata lasciata è scattata una chiamata automatica al telefono di don Antonio, che ha poi chiamato il 118 e il primario di neonatologia del Policlinico di Bari. La bimba si trova ora in ospedale, sarebbe in buone condizioni e ben nutrita: “Non è un abbandono ma un lascito alla parrocchia, è un gesto d’amore” dicono dalla parrocchia. Accanto alla bimba non c’erano biglietti, e la piccola, di carnagione chiara, sta bene.

Accanto alla bimba non c’erano biglietti, ed era vestita con una tutina verde, un giubottino rosa e un cappellino. Il parroco le ha voluto dare il nome ‘provvisorio’ di Maria Grazia. È la seconda volta che nella culla dalla parrocchia San Giovanni Battista di Bari viene lasciato un neonato da quando è stata inaugurata, otto anni fa.Il precedente risale al 19 luglio del 2019, quando un bimbo era stato lasciato nella culla.

