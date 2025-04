L'escursionista recuperata con una manovra al verricello

Gli elisoccorritori del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco della Lombardia sono intervenuti nel comune di Castelveccana, in provincia di Varese, per soccorrere una 32enne, che aveva perso l’orientamento e si era ritrovata bloccata in una zona impervia. A bordo dell’elicottero “Drago 166”, sono riusciti a individuare l’escursionista e a recuperarla con una manovra al verricello. Successivamente, la donna è stata elitrasportata in una zona sicura.

