Una nevicata record, almeno in epoca di cambiamenti climatici, quella che si è verificata a Campo di Giove, piccolo paese in provincia dell’Aquila a 1.064 metri di altitudine. La neve ha raggiunto infatti quasi un metro e mezzo di spessore, come non si verificava da tempo in questa zona dell’Abruzzo.

