La Guardia di Finanza di Lecce ha sequestrato 8,4 tonnellate di fuochi d’artificio nel magazzino di un negozio di articoli per la casa e di abbigliamento alla periferia di Lecce. Si tratta di oltre un milione e quattrocentomila pezzi pronti per essere venduti. La merce era custodita illegalmente ed in condizioni di pericolosità per l’incolumità pubblica. Il titolare del negozio è stato denunciato a piede libero.

