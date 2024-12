L'ong Sea Watch aveva lanciato l'allarme intercettando il barcone nell'area Sar della Tunisia

“Nonostante le nostre segnalazioni e la presenza di mercantili in area, secondo Alarm Phone almeno 15 persone che erano a bordo dell’imbarcazione sono annegate. La cosiddetta guardia costiera libica ha intercettato 82 superstiti riportandoli verso violenza e detenzioni in Libia“. Lo rende noto la ong Sea Watch sui propri canali social.

The boat sank. According to @alarm_phone‘s sources, at least 15 people are missing – despite our emergency calls & a merchant ship standing by. 82 people got pulled back and imprisoned by the so-called Libyan coastguard. We stand with the survivors & those missing. We are angry. https://t.co/tewxzmXGqt pic.twitter.com/dcPfmZ4XNz

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) December 19, 2024