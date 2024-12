I dati sono riportati nel cruscotto statistico del ministero dell'Interno

Sono 65.207 i Migranti sbarcati in Italia dal primo gennaio al 19 dicembre 2024. Un numero in netto calo con quello dell’anno scorso, quando furono 153.647, e di due anni fa, quando in Italia sbarcarono 99.167 persone. I dati sono riportati nel cruscotto statistico del ministero dell’Interno. I minori non accompagnati approdati sono 7.906. L’anno scorso erano stati 18.820. Nel 2022 14.044.

Per quanto riguarda le nazionalità dichiarate dai Migranti al momento dell’arrivo, 13.693 persone sono provenienti dal Bangladesh, 12.355 dalla Siria, 7.679 dalla Tunisia, 4.286 dall’Egitto, 3.540 dalla Guinea, 3.203 dal Pakistan, 2.131 dal Sudan, 2.128 dall’Eritrea, 1.667 dal Mali, 1.609 dal Gambia. I restanti 12.916 da altri Paesi.

