È risultato negativo all’alcol test effettuato subito dopo l’incidente mortale di ieri ma positivo alla cannabis, anche se non in stato di alterazione, P. R., il portuale 54enne alla guida della ralla che nella notte tra martedì e mercoledì ha travolto Giovanni Battista Macciò, 52 anni, morto sul lavoro all’interno del terminal Psa di Genova Pra’. È quanto emerso in queste ore dai primi riscontri dopo la tragedia sul lavoro di ieri in porto a Genova. Il guidatore era stato portato in ospedale per effettuare gli esami tossicologici di rito, da alcuni esito è emersa la positività a cannabinoidi. La procura di Genova ha già aperto un fascicolo sul caso, l’uomo è indagato per omicidio colposo. Dai primi accertamenti avviati ieri è emerso inoltre che il mezzo meccanico che ha causato l’incidente era nuovo, immatricolato nel 2024, mentre al momento risulta smentita l’ipotesi della distrazione provocata dall’utilizzo di cellulari alla guida.

