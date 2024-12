Sciopero e manifestazione da parte dei lavoratori del porto di Genova dopo l’incidente mortale sulle banchine del Psa di Pra’. È in corso la mobilitazione, stop all’operatività per 24 ore e presidio in lungomare Canepa. Nella tragedia, avvenuta nello scalo del ponente città, è rimasto ferito anche un secondo operaio, travolto dalla ralla che aveva già investito anche il primo collega, poi deceduto.

Per la manifestazione in corso sulla viabilità ordinaria ordinaria nei pressi dei varchi portuali forti code a Genova e sul nodo autostradale cittadino, dalla A7 Serravalle-Genova, si registrano 8 km tra Genova Bolzaneto e la barriera di Genova ovest verso Genova, sulla A10 Genova-Savona si registrano 10 km nel tratto compreso tra Genova Pra’ e il bivio con la A7 verso Genova.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata