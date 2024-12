I sindacati hanno indetto uno sciopero fino alle 6 di domani

Incidente mortale sul lavoro nel porto di Genova Pra’, dove un operaio di 52 anni è stato travolto da una ralla. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 di questa mattina. Un altro operaio è rimasto ferito che è stato soccorso e trasportato in ospedale al San Martino di Genova con un trauma cranico.

Sindacati hanno proclamato sciopero, traffico paralizzato

I sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato uno sciopero immediato nel porto dopo la morte: l’agitazione è stata proclamato fino alle 6 di domani mattina. Oltre allo sciopero anche una manifestazione da parte dei lavoratori del porto di Genova è cominciata dopo l’incidente mortale della scorsa notte: stop all’operatività per 24 ore e presidio in lungomare Canepa. Per la manifestazione in corso sulla viabilità ordinaria ordinaria nei pressi dei varchi portuali forti code a Genova e sul nodo autostradale cittadino, dalla A7 Serravalle-Genova, si registrano 8 km tra Genova Bolzaneto e la barriera di Genova ovest verso Genova, sulla A10 Genova-Savona si registrano 10 km nel tratto compreso tra Genova Pra’ e il bivio con la A7 verso Genova.

La dinamica ancora da chiarire

È il 52enne Giovanni Battista Macciò il portuale morto la scorsa notte in un incidente avvenuto nel porto di Pra’ a Genova. Dinamica ancora da chiarire, sul caso indagini in corso da parte della capitaneria di porto e dello Psal. Secondo le prime informazioni l’uomo, un autista originario del Levante, sarebbe stato investito da una ralla dopo essere sceso dal mezzo per controllare il carico. Ferito anche un secondo lavoratore, che si trovava alla guida di un altro mezzo, l’uomo è stato portato in codice rosso con un trauma cranico all’ospedale San Martino di Genova, dove al momento sono in corso esami per chiarire il quadro clinico. Si tratta del 32esimo incidente mortale nei porti italiani nel 2024.

