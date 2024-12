Due persone fermate dai Carabinieri per la rapina aggravata con sequestro di persona avvenuta lo scorso 19 luglio ai danni di un istituto bancario di Grumo Nevano, in provincia di Napoli, insieme ad altri complici. Secondo quanto ricostruito, gli indagati, sfruttando la tecnica cosiddetta del “buco” e accedendo dalla rete fognaria, hanno scavato un passaggio nel sottosuolo e praticato un foro nella parete laterale della banca al piano interrato. Una volta entrati all’interno della banca, hanno bloccato le attività di ufficio per circa due ore, sequestrando 11 dipendenti e 8 clienti minacciandoli con le armi. Gli indagati avrebbero portato via 160mila euro in contanti e il contenuto della quasi totalità delle cassette di sicurezza. Durante le indagini è stato possibile individuare il soggetto che fungeva da “palo” che, nei mesi precedenti, avrebbe affittato un locale commerciale proprio di fianco alla banca, per accertarsi che i lavori di scavo del tunnel potessero avvenire senza destare sospetti.

