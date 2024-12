Anziani maltrattati e legati alla sedia a rotelle in una casa di riposo. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri di Caltanissetta che hanno arrestato nove persone (sei in carcere e tre ai domiciliari) in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti, sequestro di persona, abbandono di persone ed esercizio abusivo di pratiche sanitarie. Le attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, hanno consentito di accertare e porre fine a gravi fatti di maltrattamenti e sequestri di persona contro anziani indifesi all’interno della casa di riposo Santa Chiara nel quartiere Santa Flavia del comune siciliano.

Oltre 50 episodi di maltrattamento accertati

Nel corso dell’indagine sono emersi concreti elementi circa comportamenti vessatori da parte degli operatori socio-sanitari e dei gestori della struttura. Gli ospiti più fragili venivano immobilizzati a letto con mezzi di contenimento o legati con cinghie alle sedie a rotelle, impedendo loro qualunque tipo di movimento. Sono più di 50 gli episodi di maltrattamento accertati, in quattro mesi da luglio ad ottobre. In carcere sono finiti Venera Alaimo, 63 anni, Pietro Castronovo, 44 anni, Gianluca Giuseppe Ciresi, 50 anni, Gaetano Marrocco, 51 anni, Agata Giovanna Salamone, 50 anni, Donatella Michela Salamone, 41 anni, ai domiciliari con braccialetto elettronico Katia Dibenedetto, 48 anni, Marco Iacono, 38 anni, Noemi Tomasella, 25 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata