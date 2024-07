Nei video e nelle chat degli operatori abusi e vessazioni nei confronti degli ospiti

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, nell’ambito di due distinte attività d’indagine, sta notificando gli avvisi di conclusione delle indagini a tre persone, imputate per maltrattamenti e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Le indagini, condotte dai militari di Lanciano, delegate dalla Procura frentana, sono partite da un controllo finalizzato al contrasto del lavoro sommerso in una Rsa locale che ha evidenziato, al momento dell’accesso, un difetto di assunzione per cinque lavoratori, i quali erano impiegati totalmente in “nero”.

Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire più episodi di sopraffazione a danno degli ospiti della residenza sanitaria assistenziale attuati dall’appaltatore dell’azienda. L’inchiesta – disposta dal sostituto procuratore Miriana Greco – attraverso investigazioni di natura tecnica, è stata sostenuta anche da contenuti video-fotografici, chat telefoniche, testimonianze degli addetti alla casa di cura, degli ospiti e parenti di alcuni di essi, così da ricostruire minuziosamente le condotte illecite, perpetrate dal gestore dei servizi socio-sanitari (un 45enne residente a Lanciano), considerate inumane e lesive per la dignità e la salute degli anziani residenti.

E’ stato accertato l’utilizzo di mezzi di coercizione tali da non permettere la deambulazione dei pazienti (utilizzando a perimetro del letto armadi metallici), il distacco notturno dei campanelli salvavita, la mancata comunicazione alle Autorità Sanitarie dell’insorgenza di un focolaio di scabbia, occorso ad inizio 2023, la sostituzione dei farmaci, riempiendo i relativi flaconi, con dell’acqua. Inoltre è emerso che un anziano degente ha subìto ripetuti prelievi di denaro dal proprio conto corrente, per un ammontare di oltre 7 mila euro, da parte del gestore della RSA, il quale accumulava fondi mediante continue ricariche postepay, poi utilizzate per l’acquisto di vari beni personali.

