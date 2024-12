La Guardia di Finanza di Cagliari ha sequestrato oltre una tonnellata di fuochi d’artificio per violazione delle normative previste a tutela della sicurezza pubblica. Si tratta del culmine di un’indagine partita qualche mese fa, che ha portato alla scoperta di un area utilizzata anche come centro di stoccaggio dei fuochi d’artificio e di confezionamento dei pacchi da spedire e vendere. L’operazione, in particolare, ha portato al sequestro di oltre 1700 kg di fuochi d’artificio e di oltre 180 kg di polvere pirica e alla denuncia di quattro persone.

